Блогер Владимир Бойко, который делает журналистские расследования, обнародовал материалы о въезде семьи генпрокурора Ирины Венедиктовой в резиденцию президента Украины, расположенной в Пуще-Водице.

Расследование Бойко появилось на сайте Naspravdi.Today 22 сентября.

По словам блогера, Венедиктова договорилась с обвиняемым в уголовном деле директором комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами Евгением Егоровым предоставить ей для проживания президентскую резиденцию.

Егоров как лицо, зависимое от прокуратуры, вынужден был пойти ей на встречу. И в июне 2020 Венедиктова вместе с семьей въехала в резиденцию президента Украины общей площадью 675,1 кв.м., расположенное по адресу: Киев, ул. Вышгородская, 85. Хотя право проживать в ней имеют только три лица: президент, премьер-министр и спикер парламента.

Для того, чтобы обойти эту норму, Венедиктова обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выдать секретное постановление Кабмина, которое позволит ей жить в резиденции президента.

"19 июня 2020 Кабмин специально для Венедиктовой срочно принял постановление №506 "О внесении изменений в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 19 января 1994 №18, дополнив этот пункт предложением следующего содержания: "эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц". Однако не ищите текст этого постановления на сайте Кабинета министров, Верховной Рады или в базах нормативно-правовых актов. Она защищена от глаз налогоплательщиков грифом "для служебного пользования", - пишет Бойко.

После этого, по его словам, Венедиктова заключила договор с Госуправделами на аренду резиденции по цене 63 тысячи гривен ежемесячно. Притом на содержание этого здания из госбюджета тратится 163 тысячи гривен ежемесячно.

Это сообщение уже прокомментировал экс-заместитель генпрокурора, нардеп Ренат Кузьмин.

"Итак, суть дела:

1. Генпрокурор Венедиктова, не имея права проживать в государственной резиденции, предназначенной, как известно, для проживания президента, в июне 2020 года в эту резиденцию незаконно вселилась и начала использовать ее по своему усмотрению и в собственных интересах.

2. Для того, чтобы создать видимость законности своего там проживания, Венедиктова заставила директора комплекса "Пуща-водица" Егорова, в отношении которого прокуроры центрального аппарата генпрокуратуры, т. е. подчиненные Венедиктовой, поддерживают государственное обвинение в суде, заключить с ней фиктивный договор аренды. В этом договоре указано, что арендует она не государственную резиденцию, на содержание которой из Государственного бюджета Украины выделяется 163 000 грн в месяц, а старую нежилую госдачу, которой уже много лет никто не пользуется, стоимостью 63 000 грн в месяц.

3. После этого, с целью легализации своих незаконных действий, Венедиктова вынудила премьера Шмыгаля подписать "закрытую" постанову Кабмина, разрешающую сдавать президентские резиденции всем желающим, в т. ч. и генпрокурору, чем фактически сделала Шмыгаля соучастником этой гнусной аферы.

4. После подписания Шмыгалем постановы Кабмина Венедиктова принудила Егорова заключить с ней новый договор аренды, теперь уже указав в нем помещение, которое она фактически занимала, т. е. государственную резиденцию. При этом, используя свои должностные полномочия и фактическую зависимость Егорова в связи с привлечением его к уголовной ответственности, принудила его указать в договоре стоимость аренды государственной резиденции — 63.000 грн при фактической ее стоимости 163.000 грн в месяц.

5. После всех этих мошеннических действий генпрокурор Венедиктова продолжает проживать в государственной резиденции по сей день и платит арендную плату на 100.000 грн в месяц меньше, чем ее реальная стоимость.

Что в итоге? А в итоге при таких обстоятельствах Венедиктова должна быть уволена и привлечена к уголовной ответственности, возможно даже вместе с премьером Шмыгалем. Правда, Зеленский, забывший отменить для себя любимого президентскую неприкосновенность, в тюрьму сейчас не сядет, однако в ходе следствия необходимо обязательно дать уголовно-правовую оценку и его действиям (знал о мошенничестве - не знал; давал указания поселить генпрокурора в госрезиденции - не давал; понимал преступный характер сделок - не понимал и т. д.). Доказанность вины президента может стать основанием для начала процедуры импичмента, а народ Украины получит право требовать его немедленной отставки", - написал Кузьмин.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заселил на территорию госдач в Конча-Заспе детей-сирот и построил для них шалаши.

Мы также писали, что несмотря на обещание не пользоваться госсобственностью, президент продал свой дом под Киевом и переехал на госдачу, где раньше жил Виктор Ющенко.