Фармацевтическая фирма из польского Люблина Biomed Lublin заявила, что создала первое на планете эффективное лекарство от коронавирусной болезни. Как отметили представители компании, препарат включает плазму выздоровевших от Covid-19 и антитела, нейтрализующие коронавирус.

Об этом сообщает сайт "Польское радио".

В Biomed Lublin сказали, что закончилась фасовка первой партии препарата, теперь должны пройти его клинические испытания. Ранее эффективность средства изучили и обосновали в лаборатории профессора Кшиштофа Пырца из Малопольского центра биотехнологий в Кракове.

Ученый принял участие в пресс-конференции, посвященной препарату.

"Полученный нами результаты свидетельствуют о том, что на самом деле мы останавливаем вирус на очень высоком уровне. Это позволяет нам надеяться, что продукт будет соответствовать нашим ожиданиям", сказал профессор.

Клинические исследования лекарства пройдут в больницах Люблина, Бытома, Белостока и Варшавы.

Работа над созданием лекарства велась с марта. Вполне вероятно, что через несколько месяцев Польша первой в мире получит эффективный препарат, нейтрализующий вирус. Сначала его должны получить больные поляки.

Между тем пока одним из самых эффективных при Covid-19 считается противовирусный препарат "Ремдесивир". Его закупает Украина.

"Ремдесивир" стал первым разрешенным препаратом в Евросоюзе для лечения пациентов с Covid-19.