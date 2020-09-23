Зеленский поручил передать управление "Энергоатомом" Кабмину
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 сентября, подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшем развитии ядерной энергетики. Документ предусматривает, что управление НАЭК "Энергоатом" будет передано от Минэнерго Кабинету министров.
Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Кроме того, в соответствии с указом, Кабмин должен в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.
Кроме этого, в документе президент постановил принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора в результате выполнения ими спецобязательств участников рынка электроэнергии.
Напомним, Минэнерго просит вернуть 140 миллионов из коронавирусного фонда на урановую шахту.
Также мы писали о том, как Минэнерго поручило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты на атомных станциях.