Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась с просьбой в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовать имущество президента авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгения Дыхне.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Ходатайство было направлено не только в ВАКС, но позже - и в апелляционную палату. В материалах не названо имущество, на которое САП требует наложить арест.

Дыхне подозревается в том, что на посту исполняющего обязанности руководителя аэропорта "Борисполь" (его он занимал с 2014 по 2017 год) он незаконно распорядился имуществом аэропорта. Это нанесло государству ущерб на более 16,5 млн гривен.

Как писала "Страна", 7 сентября детективы НАБУ и САП вручили Дыхне подозрение в махинациях.

Мы также сообщали, что 11 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Дыхне меру пресечения - залог в размере 5,25 миллионов гривен.