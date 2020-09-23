Россия и Советский Союз никогда не производили какие-либо химикаты под названием "Новичок".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

"Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось", — сказала Захарова в ходе брифинга в среду, 23 сентября.

По ее словам, данная позиция Москвы остается неизменной. "Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц, неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то, мне кажется, они не нуждаются в комментариях", — добавила дипломат.

Напомним, ранее МИД России обвинял западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химических веществ из группы "Новичок".

Под "Новичком" в прессе в последние годы подразумевается семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которое включает в себя несколько похожих друг на друга соединений.

Среди последних известны вещества под наименованиями A-230, A-232, A-234 и А-242, структурные формулы данных химикатов внесены в Список 1 отравляющих веществ, подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия.

Владимир Углев, один из создателей веществ, ставших известными как "Новичок", заявлял "Коммерсанту" в 2018 году, что химикатов под таким названием действительно не было. "Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все", — говорил он. Аналогичные высказывания насчет "Новичка" в разное время делали и высокопоставленные российские официальные лица, в том числе глава МИД Сергей Лавров.

Напомним, 20 августа стало известно, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite. Позже независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".