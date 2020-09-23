В центр Минска начали стягиваться на несанкционированную акцию протеста люди, недовольные инаугурацией Александра Лукашенко, состоявшейся 23 сентября.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По словам корреспондента агентства, пока акция немногочисленна. Несколько десятков людей с бело-красно-белой символикой, которую использует сторонники оппозиции, появились возле метро "Фрунзенская". Еще несколько десятков людей движутся от Немиги в сторону стелы "Минск город-герой". Протестующие также собираются у ТЦ "Галерея".

Тем временем сотрудники силовых структур, ранее установившие металлические ограждения вокруг площади Независимости, сняли их и покинули площадь.

На Октябрьской площади рядом с Дворцом спорта дежурят усиленные патрули. Туда также подвезли заградительные приспособления и колючую проволоку.

Рядом с площадью стоят до десяти автозаков. Еще один автобус с правоохранителями дежурит на пересечении проспекта Независимости и улицы Комсомольской. Также усиленные патрули дежурят рядом с площадью Свободы и рядом со стелой "Минск город-герой": припаркованы автобусы с силовиками.

Как сообщает Telegram-канал Tut.by, возле стелы к 19:15 начались жесткие задержания митингующих, для разгона собравшихся используются водометы.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Украины собрался провести срочные консультации по статусу Лукашенко после инаугурации.

Мы также писали, что Светлана Тихановская после инаугурации Лукашенко объявила себя единственным лидером народа Беларуси.