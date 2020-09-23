В списке самых влиятельных людей 2020 года по версии Time впервые больше женщин, чем мужчин. Скриншот: time.com

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2020 года. В него не вошли ни украинцы, ни россияне. Впервые в нем больше женщин (54), чем мужчин. Также в топ-100 вошло рекордное количество докторов и ученых.

Отметим, что президент России Владимир Путин, которого ранее Time включал в ТОП-100 влиятельных людей, в этом году отсутствует. А вот президент США Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах Джо Байден в него включены.

Список опубликован на сайте журнала и разделен на категории: "Лидеры", "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства" и "Иконы".

"Лидеры"

  • директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи,
  • гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус,
  • президент США Дональд Трамп,
  • кандидат в президенты США от демократов и экс-вице-президент США Джо Байден,
  • кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис,
  • генпрокурор США Уильям Барр,
  • спикер палаты представителей Нэнси Пелоси,
  • мэр Парижа Анн Идальго,
  • глава КНР Си Цзиньпин,
  • президент Бразилии Жаир Болсонару,
  • премьер Индии Нарендра Моди,
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

"Титаны"

  • гендиректор Google Сундара Пичаи,
  • ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань,
  • бывшая жена богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт,
  • глава Федрезерва США Джером Пауэлл,
  • шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон,
  • глава МВФ Кристалина Георгиева и другие.

"Новаторы"

  • певица Megan Thee Stallion,
  • астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук,
  • специалист по инфекционным заболеваниям из Мюнхена Камилла Роте, которая выяснила, что коронавирус иногда передается от человека к человеку бессимптомно,
  • одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и другие.

"Деятели искусства"

  • исполнитель The Weeknd,
  • певица Селену Гомез,
  • актриса Фиби Уоллер-Бридж,
  • актер Майкл Бакари Джордан,
  • южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо,
  • виолончелист Йо Йо Ма и другие.

"Иконы"

  • основатели движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс.
  • правозащитница Анджела Дэвис,
  • медсестра из Нью-Йорка Эмми ОʼСалливан, которая вернулась на работу через две недели после того, как пролежала с коронавирусом под аппаратом ИВЛ,
  • теннисистка Наоми Осака и другие.

Напомним, "Страна" писала о том, что в списке 100 самых влиятельных людей 2019 года по версии журнала Time были Дональд Трамп, актер Дуэйн Джонсон, певица Тейлор Свифт, актриса Сандра О, футболист Мохаммед Салах и другие.

Также мы сообщали, что человеком года в 2019-м по версии Time стала Грета Тунберг.

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