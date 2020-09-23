Без Путина, но с Трампом и Байденом. Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2020 года
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2020 года. В него не вошли ни украинцы, ни россияне. Впервые в нем больше женщин (54), чем мужчин. Также в топ-100 вошло рекордное количество докторов и ученых.
Отметим, что президент России Владимир Путин, которого ранее Time включал в ТОП-100 влиятельных людей, в этом году отсутствует. А вот президент США Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах Джо Байден в него включены.
Список опубликован на сайте журнала и разделен на категории: "Лидеры", "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства" и "Иконы".
"Лидеры"
- директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи,
- гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус,
- президент США Дональд Трамп,
- кандидат в президенты США от демократов и экс-вице-президент США Джо Байден,
- кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис,
- генпрокурор США Уильям Барр,
- спикер палаты представителей Нэнси Пелоси,
- мэр Парижа Анн Идальго,
- глава КНР Си Цзиньпин,
- президент Бразилии Жаир Болсонару,
- премьер Индии Нарендра Моди,
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.
"Титаны"
- гендиректор Google Сундара Пичаи,
- ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань,
- бывшая жена богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт,
- глава Федрезерва США Джером Пауэлл,
- шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон,
- глава МВФ Кристалина Георгиева и другие.
"Новаторы"
- певица Megan Thee Stallion,
- астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук,
- специалист по инфекционным заболеваниям из Мюнхена Камилла Роте, которая выяснила, что коронавирус иногда передается от человека к человеку бессимптомно,
- одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и другие.
"Деятели искусства"
- исполнитель The Weeknd,
- певица Селену Гомез,
- актриса Фиби Уоллер-Бридж,
- актер Майкл Бакари Джордан,
- южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо,
- виолончелист Йо Йо Ма и другие.
"Иконы"
- основатели движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс.
- правозащитница Анджела Дэвис,
- медсестра из Нью-Йорка Эмми ОʼСалливан, которая вернулась на работу через две недели после того, как пролежала с коронавирусом под аппаратом ИВЛ,
- теннисистка Наоми Осака и другие.
Напомним, "Страна" писала о том, что в списке 100 самых влиятельных людей 2019 года по версии журнала Time были Дональд Трамп, актер Дуэйн Джонсон, певица Тейлор Свифт, актриса Сандра О, футболист Мохаммед Салах и другие.
Также мы сообщали, что человеком года в 2019-м по версии Time стала Грета Тунберг.