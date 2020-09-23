Спустя полмесяца после ввода санкций против украинского депутата Андрея Деркача Минфин США внес в санкционный список семерых граждан России, одного гражданина Финляндии, а также семь компаний из РФ и Финляндии. Все они попали туда за работу в киберспространстве.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Под ограничительные меры за деятельность в киберпространстве попали граждане РФ Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучимова (все трое живут в Санкт-Петербурге), Евгений Ходотов и Александр Кузин (живут в Центрально-Африканской Республике), Владислав Занин (проживает в Финляндии).

Также в список попали гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, чье гражданство не указано.

В санкционный список вносятся связанные с этими людьми компании, зарегистрированные в России, ЦАР или Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПТ Океанос", Optima Freight Oy и Unicum Trade Oy.

В пресс-релизе Минфина США сказано, что эти восемь лиц и семь связанных с ними организаций принимают непосредственное участие в продвижении операций в интересах Евгения Пригожина в ЦАР, содействуют деятельности ФСБ или участвуют в деятельности по уклонению от санкций.

"Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством обороны", - отмечается в заявлении Минфина.

Глава ведомства Стивен Мнучин заверил, что Соединенные Штаты продолжат бороться с возможностями Пригожина проводить свои операции в мире.

Как писала "Страна", летом США ввели запретительные меры в отношении трех граждан РФ и пяти компаний, связанных с 59-летним предпринимателем Пригожиным.

В декабре 2016 года Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против самого "повара Путина". А зимой этого года появилась информация о его аресте в аэропорту Мюнхена.