В Шестом апелляционном административном суде Киева отменили решение Окружного админсуда о признании противоправным вывода Института национальной памяти о том, что символика СС "Галичина" не является нацистской, а поэтому не подпадает под запрет символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

Об этом сообщила адвокат Людмила Браславская, передают "Украинские новости".

"К сожалению, решение для нас отрицательное", - сказала она.

Как отмечается в суде она представляла интересы Натальи Мясниковой, которая просила суд признать незаконным ответ в то время главы Института нацпамяти Владимира Вятровича на запрос "Страны" в 2017 году.

В своем иске заявительница отмечала, что дивизия СС "Галичина" была частью войск "Ваффен-СС", которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.

По ее мнению, бывший глава Института нацпамяти исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Браславская рассказала, что сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу Института Нацпамяти и удовлетворил ее, отменив тем самым решение нижестоящего суда, который признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.

Также адвокат заявила, что такое решение суда было для нее неожиданностью и она в недоумении. Она подчеркнула, что будет подавать на решение Апелляционного суда кассационную жалобу в Верховный Суд.

Напомним, в мае Окружной административный суд Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и, соответственно, не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов. В то же время суд удовлетворил иск физлица Натальи Мясниковой только частично и отказал в других частях ее иска. В частности, не стал запрещать "пропаганду символики СС "Галичина".

Ранее Институт нацпамяти назвал оберштурмфюрера дивизии СС "Галичина" "поручиком".