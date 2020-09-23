В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что за первые восемь месяцев текущего года украинское гражданство получили 2 587 иностранцев.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу миграционного ведомства.

Согласно статистике ГМС, из указанных людей гражданство Украины получили:

по территориальному происхождению - 1933 человека;

на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства - 49 человек;

по указу президента Украины - 251 человек;

в результате усыновления - 18 детей;

в результате установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в детское учреждение или учреждение здравоохранения, в детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя - 146 человек;

вследствие признания судом недееспособными и установления опеки гражданина Украины - 4 человека;

в связи с пребыванием в гражданстве Украины родителей или одного из них - 172 ребенка;

в результате признания отцовства или материнства или установления отцовства или материнства - 14 человек.

При этом за 2019 год украинское гражданство получили более 21 тысячи человек (правда, за весь год - то есть 12 месяцев), в том числе по рождению, указу президента и по территориальному происхождению.

Ранее "Страна" рассказывала, что чаще всего Владимира Зеленского и Петра Порошенко о гражданстве просили россияне. Им дали 181 украинский паспорт.

Мы также сообщали, что у жителей Донбасса и Крыма не будут отбирать украинское гражданство из-за наличия российского паспорта.