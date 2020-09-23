Сегодня в Украине прошла активная фаза учений "Объединенные усилия". Они состоялись в кооперации со войсками стран НАТО. И, видимо, стали ответом на учения "Кавказ-2020", которые в эти же дни начинает Россия в своих южных регионах.

А в южных регионах Украины вели учения сегодня и войска НАТО. Масштаб "визуальных эффектов" говорил о том, что это некая демонстрация силы.

Американская авиация сегодня была буквально хозяином в украинском небе. Над крупными городами снова летали ядерные бомбардировщики и гигантские конвертопланы ВВС США. А посольство этой страны призывало жителей Киева приветственно махать им руками.

Правда, украинцы здесь рассматривались изначально как статисты. Британское минобороны сделало оговорку по Фрейду, заявив, что сегодня его парашютисты высадились на "заднем дворе России". Хотя по факту это была Николаевская область.

"Страна" проследила за учениями, на которых солировали англо-американцы, и разбиралась в их целях.

Что известно об учениях

Украинско-натовские учения готовились относительно наспех - о них было публично объявлено 17 июля. В предыдущие дни они бойцы отрабатывали теорию и тактику, а сегодня перешли к выполнению боевых учебных задач. За их ходом в Николаевскую область отравился следить Владимир Зеленский.

По легенде учений "Объединенные усилия - 2020", которую рассказал командующий украинской армией генерал Сергей Наев, противник совершил вооруженную агрессию и пытается прорвать оборону украинских войск на отдельных направлениях. В командовании ВСУ принято решение открыть в ответ огонь. В связи с этим войска перегруппированы на наиболее угрожающие направления.

В учениях принимают участие сухопутные, военно-морские и воздушные силы, десантно-штурмовые войска, силы специальных операций. Всего более 100 воинских частей, около 12 000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники.

Отдельно украинское командование сообщало, что во время учений проверятся системы связи, разведки, получения информации и обмен ею. Причем, как между органами ВСУ, так и между силами и средствами стран-членов НАТО. Кстати, впервые к проведению подобных учений были привлечены подразделения вооруженных сил США и Великобритании, а также инструкторы и военные советники от Германии, Литвы и Польши.

Правда, в учениях "Казказ - 2020", в ответ на которые и проводятся "Объединенные усилия - 2020", должны принять участие около 120 тысяч военных, не менее 500 танков, 300 самолетов и сотен другой военной техники. То есть существенно больше личного состава и техники.

Зато на учениях в Украине снова побывали ядерные бомбардировщики США, о чем отчиталось командование ВВС Украины (о них мы еще скажем ниже).

С самого утра смотреть на эти украинско-натовские учения в Николаевскую область отправился Владимир Зеленский.

"Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, который высоко ценится во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров", - сказал Зе на учениях.

Пресс-служба президента по итогам поездки опубликовала большой фоторепортаж.

В это же время на сайте Зеленского забыли упомянуть о целом ворохе происшествий и скандалов, которые случились в ходе "Объединенных усилий - 2020".

Скандалы на учениях "Объединенные усилия - 2020"

Неприятности с военными учениями начались с сообщения Нацполиции. На сайте силовиков появилась новость о гибели военных советников США под Херсоном. Это якобы случилось на военном полигоне Олешковcкого района - в бункер попал артиллерийский снаряд.

Однако позже полицейские опровергли сообщение. Они заявили, что размещенная на их же сайте информация - фейк. Она была опубликована путем взлома сайта Нацполиции.

Неоднозначную реакцию вызвали полеты американских бомбардировщиков в Черном море, над Одесской областью.

Днем с севера на юг Одесской области прошли американские стратегические бомбардировщики B-52 Strstofortress. Их сопровождала пара истребителей Су-27 дежурного звена ВСУ, базирующегося на одесском аэродроме "Школьный".

Над Черным морем в районе крымского побережья находились сразу несколько самолетов НАТО - три RC-135, патрульный P-8 Poseidon и британский Sentinel R1.

В районе дельты Дуная сканировало пространство "летающая тарелка" E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражировал заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании, созданный на базе дальнемагистрального Airbus A-330.

Указывалось, что американские бомбардировщики и другие самолеты (например, конвертопланы) будут пролетать над украинскими городами. В течении дня и жители Киева успели стать свидетелями этих учений из окон своих квартир (на видео ниже).

В посольстве США даже призвали украинцев "помахать" в знак приветствия.

"Сегодня в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам # CV22B, которые будут пролетать над Киевом!

В это время можно будет увидеть полеты # MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами", - "обрадовали" в диппредставительстве.

Напомним, что явление ядерных ракетоносцев США над Украиной уже не первое. Но такая практика продолжается - и вряд ли ее можно считать позитивной, учитывая, что отрабатывать эти самолеты над нашей территорией могли только ядерный удар.

Следующее происшествие случилось на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области - не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin.

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - сообщил начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Отметим, что этот должен был быть первым пуск "Джавелина" в Украине и как раз ним и должен был наблюдать президент Зеленский. Но дело закончилось фиаско.

Завершило скандалы дня активной фазы учений заявление Минобороны Великобритании. Как указывалось, британские войска принимали активное участие - а именно их десантники высадились вместе с украинским коллегами в той же Николаевской области.

Обратило на себя внимание, как Минобороны Британии прокомментировало этой событие. Материал, на который ведет ссылка, подписан: "В картинках: Мы высадились на заднем дворе России".

Правда, потом на сайте минобороны Британии заголовок исправили. Но в соцсетях он остался, каким и был.

Данные учения будут продолжаться в Украине до пятницы, 25 сентября, включительно.

"Демонстрация наглости"

В соцсетях уже начали комментировать сегодняшнюю "демонстрацию силы".

"Иностранные самолеты над центром Киева — демонстрация наглости, вседозволенности и дешевого блефа", - считает юрист Андрей Портнов.

"Бомбардировщики наших американских партнёров появились в киевском небе неожиданно, поэтому сложить приличный, видимый из космоса герб из арбузов не успели.

Но больше они нас так врасплох не застанут", - иронизирует нардеп Макс Бужанский над предложением посольства США в Украине "помахать" американским самолетам.

Журналист Юрий Ткачев прокомментировал новость про "задний двор России" - так назвали британские военные Николаевскую область, куда они сегодня десантировались.

"Это просто вам для понимания того, как нас воспринимают наши "западные партнёры": как российский задний двор. Ну и вот они радостно рапортуют: этот самый задний двор (Украину) они отжали.

Молодцы какие".

Интересно, что присутствие натовских войск в Украине проявилось столь ярко после того, как Владимир Зеленский с трибуны ООН призывал весь мир немедленно сплотиться перед угрозой Третьей мировой войны. И ядерного уничтожения планеты.

Не совсем понятно, как с этим коррелируются полеты ядерных бомбардировщиков США над Одесской областью. B-52 могли отрабатывать там лишь один маневр - стрельба по российским военным объектам в Крыму.

Крым, напомним, сама же Америка считает украинской территорией. То есть учения отрабатывают ядерные удары по Украине или приграничным с ней районам России.

В общем, никто особо не скрывает, что Украина - это потенциальная арена для войны НАТО с РФ. Со всеми вытекающими для украинцев последствиями.

При этом, как несложно заметить, воевать за украинцев на Донбассе НАТО не спешит. То есть на учениях отрабатывается именно алгоритм глобального конфликта. В котором интересы Украины учитываться не будут совершенно, да и ее сохранение как государства после него вообще под вопросом.

Еще один важный вывод из ситуации - оказывается, можно и без членства в НАТО стать базой для американских военных экспериментов. При этом не получая преимуществ от членства в Альянсе - например, гарантий коллективной защиты при нападении. Весьма удобная для США ситуация - когда обязательств по защите территории нет, при этом она является по сути будущим плацдармом для ведения боевых действий.

С точки же зрения политической, вряд ли американские военные полеты над Украиной добавят очков президенту Зеленскому накануне выборов. Особенно в той же Одессе. Да и вообще на юго-востоке.

И, видимо, в Офисе президента это понимают: в сегодняшнем сообщении о присутствии на учениях тему американских бомбардировщиков дипломатично обошли.

То есть скорее всего демонстрация нужна была именно американцам, которые хотели дать россиянам "ответку" на их учения "Кавказ - 2020", которые затронут и территорию Крыма. А вот мнения украинской стороны о столь явной показухе, судя по молчанию Зеленского, особо не спрашивали.