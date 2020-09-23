В четверг, 24 сентября, в Украине будет солнечно и сухо. Локальные дожди ожидаются только в западных областях.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, в Украине завтра снова будет преобладать солнечная ясная погода антициклонального характера. Ветер в Украине будет юго-восточного направления.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7...+12 градусов, на юге +12...+16 градусов, завтра днем ​​температура поднимется до +22...+27 градусов.

"В Киеве пока все - без изменений, сухо, солнечно и тепло, до +25, +26 градусов", - написала Диденко.

По данным синоптика, более ощутимые дожди придут в Украину в воскресенье, 27 сентября.

"В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер. На следующей неделе воздух в Украине будет более свежим, хотя речи о сильном похолодании не идет. А пока - сухо, тепло и солнечно", - сообщила Наталья Диденко.

Напомним, на прошлых выходных атмосферный фронт принес в Украину похолодание.

Также мы писали, что после этого в страну пришло бабье лето с солнцем и +25.