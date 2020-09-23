Власти России приняли решение расширить санкции против чиновников Европейского союза, запретив им въезд в страну. Решение было принято в ответ на аналогичные меры со стороны ЕС.

Об этом сообщает МИД РФ в среду, 23 сентября.

"В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами. В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", - говорится в сообщении.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве не назвали имен чиновников, против которых были введены ограничения.

Напомним, 10 сентября Евросоюз продлил на полгода санкции, введенные против России после аннексии Крыма.

Отметим, что ранее на Генассамблее ООН Путин призвал снять санкции, чтобы поднять мировую экономику после коронакризиса.