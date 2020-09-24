За шесть недель до выборов в США снова всплыла украинская карта.

Американский сенат обнародовал разгромный отчет о работе в Украине сына бывшего вице-президента Байдена, конкурента Трампа.

Речь идет об истории с коррупцией семьи Байденов в Украине, о которой "Страна" уже неоднократно писала - о том, как сын Байдена устроился на большую зарплату в украинскую компанию "Бурисма", после чего против ее владельца Злочевского закрыли уголовные дела.

В отчете упоминаются, в частности, Владимир Зеленский, нардеп Андрей Деркач, который обнародовал серию записей разговоров Порошенко и Байдена, бывший генпрокурор Виктор Шокин и Андрей Телиженко, бывший сотрудник украинского посольства в США.

Избирательный штаб Байдена открестился от любых обвинений, назвав отчет попыткой союзников Трампа "навредить политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс".

У демократов авторов отчета, сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Греслиа, обвинили в том, что они использовали информацию, полученную от Деркача, который, как они уверяют "связан с российской разведкой". Республиканцы это отвергают.

Теоретически материалы 87-страничного доклада могут стать основой для уголовного дела против Байдена, которого так добивается президент США.

Но учитывая, что до выборов осталось совсем ничего, а в Украину готовятся назначить нового посла Кита Дейтона, которого пролоббировал Госдеп, где руководят противники Трампа, расследовать коррупцию Байдена в Украине вряд ли будут.

Однако с информационной точки зрения "Украинагейт", по мнению экспертов, может сыграть свою роль на выборах, уменьшая шансы Байдена на победу. Тем более, что, по данным "Страны", это не последние разоблачения бывшего вице-президента США.

"Страны" выяснила, что в Сенате накопали против семьи Байденов и что это значит для Украины.

"Кент предупреждал Обаму о делах Байдена в Украине"

Главный вывод сенаторов - работа сына Байдена в правлении газовой компании Burisma, где он ежемесячно получал минимум по 50 тысяч долларов, создавала конфликт интересов в то время, когда Джо Байден был вице-президентом и курировал в администрации вопрос Украины.

"Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала, что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, что было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине", - говорится в отчете.

При этом, в отчете отметили, что американские чиновники времен Обамы предупреждали Белый дом о некорректности участия сына вице-президента в правлении украинской компании. Но они были проигнорированы.

Конкретно предупреждал об этом Джордж Кент, аппаратчик Госдепа и противник Трампа, который, по данным Деркача, играет большую роль в "крышевании" демократического лобби в Украине.

Кент - бывший заместитель посла США в Киеве и один из "духовных отцов" антикоррупционных органов (о нем "Страна" подробно писала еще в 2017 году). Сейчас Кент - заместитель помощника Госсекретаря США по делам Евразии.

В начале 2015 года Кент выразил должностным лицам в офисе вице-президента Байдена свою обеспокоенность по поводу конфликта интересов в отношении роли Хантера Байдена в совете директоров Burisma. Обеспокоенность Кента осталась без внимания и в сентябре 2016 года он еще раз подчеркнул это в электронном письме своим коллегам: "Присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma усложняет задачу официальным лицам США, которые делают все для борьбы с коррупцией в Украине".

Авторы отчета задаются вопросом, почему Burisma предоставила Хантеру высокооплачиваемую должность, несмотря на то, что у него мало опыта работы в энергетическом секторе и в прошлом были проблемы с употреблением наркотиков.

"Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и другие союзники утверждают, что Байден ненадлежащим образом использовал свое положение вице-президента, чтобы оказать давление на Украину, чтобы уволить украинского прокурора Виктора Шокина, чтобы защитить своего сына от расследования в отношении Burisma. Демократы отрицают", - пишет Washington Examiner со ссылкой на отчет.

"Из документов ясно, что чиновники Госдепартамента, в частности сам Кент, регулярно отмечали, что связь Хантера Байдена с Burisma может повлиять на выполнение политики США", - говорится в отчете.

Бывший госсекретарь Джон Керри "знал о роли Хантера Байдена в совете директоров Burisma", но солгал, сказав, что не знал, когда его спросили об этом в декабре 2019 года (во время процесса импичмента Трампа).

Но пасынок Керри, который также был деловым партнером Хантера Байдена, 13 мая 2014 года, на следующий день после того, как Хантер Байден присоединился к совету директоров Burisma, написал главе администрации Керри электронное письмо, чтобы дистанцироваться от этого решения.

Не только Burisma, но и жена экс-мэра Москвы

Еще несколько фактов, о которых говорится в отчете:

- Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что противостояние олигархам станет антикоррупционным сигналом для Украины. Кент сказал комитетам, что Злочевский был "одиозным олигархом". Однако в декабре 2015 года, вместо того чтобы преследовать цели США по противостоянию олигархам, сотрудники вице-президента Байдена посоветовали ему воздержаться от комментариев по Злочевскому и порекомендовали ему сказать: "Я не собираюсь называть имена или обвинять людей".

- Хантер Байден входил в совет директоров Burisma (якобы консультировал по вопросам корпоративного управления), когда Злочевский якобы дал взятку в размере 7 миллионов долларов чиновникам, работающим под руководством генерального прокурора Украины Виталия Яремы, чтобы "закрыть дело против Злочевского". Кент подтвердил, что дача взятки произошла в декабре 2014 года (через семь месяцев после того, как Хантер вошел в совет директоров Burisma), и, узнав об этом, он сообщил об этом в ФБР.

- В целом, как подсчитали авторы отчета, сына Байдена получил более чем 4 миллиона долларов от Burisma за членство в совете директоров, плюс - "миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым".

В частности, сын Байдена, по данным авторов отчета, получил банковский перевод на сумму 3,5 миллиона долларов от Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы (при этом демократы обвиняли Трампа в "российских связях", но доказать не смогли).

В отчете также утверждается, что Хантер Байден заказывал русскоязычных проституток - дословно "платил женщинам, которые были гражданками России или других стран Восточной Европы и которые, похоже, были связаны с проституцией в Восточной Европе или торговлей людьми".

След украинского дипломата

Упоминается в отчете и бывший дипломат Андрей Телиженко, который, как заявляется в докладе, по меньшей мере 10 раз встречался с представителями администрации президента, в том числе с Элизабет Зентос, членом Совета национальной безопасности Обамы.

А у лоббистской фирмы Blue Star Strategies, которая, по данным авторов отчета принадлежит демократа, был контракт с Телиженко с 2016 по 2017 год, а также фирма пользовалась его услугами летом 2019 года.

Blue Star Strategies была нанята комапнией Burisma для налаживания контакта с Госдепартаментом.

В докладе содержится описание и других обширных контактов между Телиженко и официальными лицами администрации Обамы.

Характерно, что позже Телиженко свидетельствовал о вмешательстве бывшей украинской власти в американские выборы 2016 года на стороне Клинтон.

Более того, он участвовал в фильме Джулиани об украино-американской коррупции, снятом в декабре прошлого года.

Телиженко повторил на камеру свои свидетельства о вмешательстве Украины в выборы в США, а именно, как тогдашняя власть и американское посольство поддерживали Хиллари Клинтон, оппонентку Трампа.

Он признавался, что работая в посольстве Украины в Вашингтоне в 2016 году, получил поручение собрать информацию о бывшем руководителе избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и найти на него компромат (что опровергает посольство Украины).

По словам Телиженко, помощница тогдашнего посла Украины в США Оксана Шуляр, у которой, как он предполагает, были личные отношения с людьми из штаба демократов, познакомила его с Александрой Чалупой из Демократической партии и поручила собирать и передавать ей информацию о Манафорте.



Целью была не только дискредитация Трампа, но и его снятие с предвыборной гонки.

"Это мне сказали прямым текстом. Я отказался в этом участвовать, после чего с Чалупой не общался", - заявил Телиженко.

Кроме того, Телиженко обвиняли Порошенко в том, что тот получил за закрытие дела против компании Burisma гигантскую сумму в 200 миллионов долларов.

По словам экс-дипломата, деньги Порошенко получал из нескольких источников, владельцем которых был его ближайший соратник - Игорь Кононенко.

"Окончательная сумма, которую получил господин Порошенко - это было $200 млн за Burisma, за закрытие дела", - утверждал Телиженко.

Сам бывший дипломат сказал "Стране", что пока воздержится от комментариев по поводу отчета Сената США.

"Через пару недель будет еще интереснее"

Американские эксперты в беседе со "Страной" предположили, что отчет - это очередная попытка сторонников Трампа накануне выборов в попытке разыграть "украинскую карту" против экс-вице-президента, как главный фактор его дискредитации.

"Однако раскручивать дело Байдена без содействия Украины тяжело, и у Трампа осознают, что украинские власти этого делать не будут, да и времени уже нет. Поэтому решили использовать то, что есть и выдали отчет, который раскрывает подноготную работы Байдена и его сына в Украине. В следующие шесть недель Украину вспомнят еще не раз", - полагает специалист по Восточной Европы аналитического центра из Вашингтона Джерри Бишоп.

Как рассказали "Стране" источники в политических кругах США, в ближайшее время можно ожидать новых разоблачений деятельности Байдена, связанных с Украиной и не только.

"Через пару недель будет еще интереснее", - говорит источник.