Раде предлагают запретить национальным общественным деятелям, должностным лицам, органам государственной власти и местного самоуправления публичные высказывания, которые "прямо или косвенно содержат признаки признания законности оккупации" Российской Федерацией части Украины.

Соответствующий законопроект 21 сентября внесла в Раду группа нардепов, большинство из которых из фракции "Слуги народа".

Деятелям и должностным лицам также хотят запретить участвовать в торжествах по случаю официальных государственных праздников России и взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в России, а также на временно неподконтрольных территориях.

Кроме того, в документе предусмотрен запрет на отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста и депортации крымских татар в 1944 году.

За эти нарушения предлагается предусмотреть ответственность, однако в законопроекте не указано, какую именно. Отмечается, что это будет регулировать другой закон.

"На сегодняшний день, в условиях оккупации территорий Украины, в условиях спекуляции определенных парламентариев криминализация отрицания трех актов геноцида в Украине является целесообразной, поскольку представляет общественную опасность. Речь не идет о криминализации любых утверждений, а исключительно об отрицании трех геноцидов, которые и по сей день являются раной, кровоточащей в сердцах не только украинцев, но и всего цивилизованного мира", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, после скандала с российским сервисом Wildberries Ткаченко предложил Кабмину ввести санкции против сайтов, предлагающих российскую продукцию.

Также мы писали о том, что в Украине планируют запретить импорт картошки из России.