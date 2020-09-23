В Украине проходят военные учения "Объединенные усилия - 2020". Первый этап начался с высадки украинских и британских десантников в Николаевской области.

Министерство обороны Британии поделилось этой информацией в своем Twitter. При этом материал, на который ведет ссылка, подписан, как "В картинках: Мы высадились на заднем дворе России".

Позже название статьи изменили и подписали ее так "В картинках: Самое большое десантирование за десятилетие".

Ранее мы писали, что на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Также мы сообщали, что над Киевом пролетели американские военные конвертопланы. Полет прошел в рамках учений Сил специальных операций "Fiction Urchin".