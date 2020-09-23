В среду, 23 сентября на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом со ссылкой на начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования "Север" Валерия Залужного пишет "Укринформ".

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - сказал Залужный.

Отметим, пуск ракет Javelin в Украине сегодня должен был проходить впервые, а за ходом учений планировал наблюдать президент Владимир Зеленский.

Также мы писали о том, что Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, летящих на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА. Впервые в Украину первые такие ПТРК поступили в 2018 году.