В аэропорту в Хельсинках (Финляндия) в рамках пилотного проекта для распознавания зараженных коронавирусом начнут использовать собак.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В эксперименте примут участие 16 собак - по четыре собаки в одну смену. Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут давать обнюхать специально обученным собакам. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти медицинскую проверку.

По данным ветеринарного факультета Университета Хельсинки, собаки, прошедшие специальные тренировки способны распознать запах, типичный для заболевших Covid-19, практически со 100% точностью.

Как отметила исследователь Анна Хельм-Брекман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки, в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей. Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный для коронавируса запах.

Напомним, ранее в Японии придумали лампу, которая убивает коронавирус. Она стоит почти три тысячи долларов.

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