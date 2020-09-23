Получение Украиной транша МВФ на 0,7 млрд долларов до конца текущего года выглядит маловероятным, учитывая количество текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.

К таким выводам пришли аналитики инвестбанка "Morgan Stanley", передает "Интерфакс-Украина".

Специалисты также считают, что планы Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 за счет размещения ОВГЗ слишком завышены и это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ.

В банке уверены, что проблемы с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.

"Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн", - подчеркивают аналитики.

При этом срок обращения этих облигаций сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.

"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%" , - говорится в сообщении.

В то же время аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в 2020 году, но при наличии такой возможности на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что после решения Конституционного суда по главе НАБУ в МВФ затрудняются назвать дату нового транша.

Также мы писали, что МВФ осенью решит, стоит ли выделять Украине второй транш по программе Stand-By.