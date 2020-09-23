В "Morgan Stanley" назвали получение Украиной транша МВФ до конца года маловероятным
Получение Украиной транша МВФ на 0,7 млрд долларов до конца текущего года выглядит маловероятным, учитывая количество текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.
К таким выводам пришли аналитики инвестбанка "Morgan Stanley", передает "Интерфакс-Украина".
Специалисты также считают, что планы Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 за счет размещения ОВГЗ слишком завышены и это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ.
В банке уверены, что проблемы с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.
"Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн", - подчеркивают аналитики.
При этом срок обращения этих облигаций сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.
"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%" , - говорится в сообщении.
В то же время аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в 2020 году, но при наличии такой возможности на рынке.
Напомним, ранее сообщалось, что после решения Конституционного суда по главе НАБУ в МВФ затрудняются назвать дату нового транша.
Также мы писали, что МВФ осенью решит, стоит ли выделять Украине второй транш по программе Stand-By.