В Тернополе в собственном доме нашли мертвой заместителя директора школы №11 53-летнюю Анжелу Макаренко. У нее была разбита голова и порезана шея.

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области на своей станице в Facebook.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они зашли в квартиру и нашли женщину, 1967 года рождения, со следами насильственной смерти. У потерпевшей эксперт обнаружил травмы головы и шеи.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, погибшая работала заместителем директора в одной из школ областного центра. Она утром не вышла на работу, не отвечала на звонки. Проверить, все ли в порядке, попросили соседку.

На месте преступления работают оперативники, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства смерти и причастных к этому людей.

Как выяснилось позже, в совершении преступления подозревают ее знакомого банкира, который вскоре покончил жизнь самоубийством.

"Версия ограбления отпала сразу, потому что в доме были золотые вещи и украшения, а также деньги, никто это не тронул. Скорее всего убийство произошло на бытовой почве, об этом говорил и характер нанесенных травм. Полиция проверила камеры наблюдения, опросила в том числе и сотрудников школы. Выяснилось, что к завучу в тот день приходил мужчина. Тогда стали проверять, был ли он у нее в доме", – рассказал спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

Подозреваемым оказался сотрудник одного из тернопольских банков. Позже полиция обнаружила его тело - он повесился в шахте лифта многоэтажного дома неподалеку от своего места жительства

"По предварительной версии, конфликт произошел из-за денег. Кто кому был должен, мы пока не знаем, потому что и мужчина был не бедным человеком", - говорит Крета.

Ранее мы писали, что в Винницкой области умерла учительница, которая впала в кому после визита отца ученицы.

Также сообщали, что в школе Днепра во время урока внезапно умерла учительница.