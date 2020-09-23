В октябре-декабре 2020 года на срочную службу в ряды ВСУ призовут более 13,5 тысяч новобранцев. Эту цифру сегодня утвердили на заседании Кабмина. Выплата помощи призывнику составит более 4,2 тыс. грн.

"Кабмин утвердил численность граждан, подлежащих призыву в октябре - декабре 2020 года и объем расходов для его проведения. Всего на призыв потратят 58312054,1 грн. Объем расходов на одного призывника составляет 4 297,13 грн. Из них 4204 грн - выплата помощи призывнику, а 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва", - написал нардеп Алексей Гончаренко.

Также он добавил, что всего подлежат отправке в войска 13 570 человек, из них в ВСУ 7500 граждан, в Нацгвардию 4970 человек, Госпогранслужбу 500 человек, а Госспецтрансслужбу 600 человек.

Ранее "Страна" писала о том, как хотят забирать в армию абитуриентов и что даст им право на отсрочку.

Также мы сообщали, что министр обороны Таран рассказал Раде, призывники какого возраста могут отказаться от срочной службы.