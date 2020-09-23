В Германии у одного из сотрудников службы охраны министра иностранных дел Хайко Мааса диагностировали Covid-19. Глава МИД ушел на карантин, хотя проведенный ему тест на коронавирус и был отрицательным.

Об этом сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

"Министр иностранных дел Маас сегодня в соответствии с законом об инфекционной защите отправился на карантин из-за того, что у одного из личных охранников был выявлен Covid-19", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сегодня, 23 сентября, Маасу уже провели первый тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Сейчас проводится проверка, кто еще мог заразиться от сотрудника службы охраны и какие меры могут потребоваться.

"Со всеми потенциально инфицированными людьми свяжутся незамедлительно", - добавили в МИД ФРГ.

Напомним, помощник президента США Дональда Трампа недавно также заразился коронавирусом, сам американский лидер не заболел.

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