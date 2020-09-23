Житель Сингапура Цай Чанпан, которого приговорили в Индонезии к смертной казни, совершил побег из тюрьмы, вырыв тоннель. Раннее он сбегал из СИЗО через проделанную им самим дыру в стене.

Об этом сообщает издание "Reuters".

Как отмечается, 37-летний мужчина находился в тюрьме Джакарты с 2017 года. Его ждал смертный приговор за то, что он перевозил метамфетамин в крупных масштабах.

Полгода назад, как рассказал его сокамерник, он выкрал из столовой прибор, пронес его в камеру и начал тайно рыть тоннель.

В день побега Чанпан подождал пересменки охраны, залез в канализацию через тоннель и прополз по трубам к выходу.

Пока заключенного не нашли. Полиция Индонезии внесла Чанпана в список самых разыскиваемых преступников.

Как отмечается, три года назад китаец уже сбегал из СИЗО Джакарты. Для этого он проделал дыру в стене ванной комнаты.

Напомним, на днях во львовской колонии двух заключенных сняли с ограждения при попытке побега.

Также сообщалось, что после третьего побега серийного убийцы в Италии рецидивистов хотят не отпускать домой на выходные.