Владимир Зеленский после скандала, связанного с его переездом на государственную дачу в Конча-Заспу, распорядился передать одно из помещений на территории госдачи детям-сиротам. Об этом сообщают источники "Страны" в Госуправделами (ДУСя).

Напомним, Владимир Зеленский накануне выборов президента заявлял, что жить в резиденции не станет и вообще все госдачи нужно передать, например, детям под лагеря.

"Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня - это все для экскурсий", - сказал Зеленский в одном из интервью.

Поэтому когда стало известно, что Зеленский решил переехать на госдачу, президента обвинили в обмане - мол, обещал поселить детей, а по итогу заселился сам.

И, по данным наших источников, президент решил хотя бы частично выполнить обещанное и заселить на госдачу детей-сирот.

"Еще летом он распорядился выселить из одного из корпусов в комплексе госдач его нынешних арендаторов и заселить туда детей. Прежний руководитель всего этого хозяйства, который там сидел со времен Кучмы, отказался это делать, сославшись на юридические проблемы, после чего его уволили. Назначили молодого начальника, который разорвал договора аренды и заселил детей. После чего он собрал других обитателей госдач и предложил им скинуться на питание для сирот", - сказал источник в Госуправделами.

Один из жителей комплекса госдач подтвердил "Стране" информацию о заселении детей.

"На территории этой местности есть четыре корпуса. За исключением президента и второго президента Леонида Кучмы, все остальные заключали соглашение и жили в одном из корпусов, платили за аренду. Там не было ни одной свободной комнаты, так как там даже заключали соглашение на проживание те, кто не имеет никакого отношения к госслужбе. После переезда Зеленского дали команду этот корпус выселить - и туда заселили много детей-сирот. Там раньше на территории вокруг была вода, но Николай Азаров провел там мелиорацию, и получилось, что соединились два острова. На одном из них поставили шалаши и написали "Остров сокровищ". Сначала они там жили. А как похолодало, то их переселили в корпус, а в шалашах проводят мероприятия. Дети ведут себя по разному. Одни вежливые, а другие попрошайничают, просят деньги", - говорит наш собеседник.

По его словам, там с детьми занимаются религиозные организации.

"Судя по всему это, наверное, католики или греко-католики", - полагает житель госдачи.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о дворце в Конча-Заспе, куда переехал жить Зеленский. Также мы публиковали его видео сверху.

Также мы сообщали, что националисты разрисовали забор дома Зеленского в Конча-Заспе.