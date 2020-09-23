Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана возможна, однако перед этим двусторонняя комиссия должна достичь в результате переговоров договоренностей по ряду вопросов, которые касаются нацменьшинств, образования и трансграничного сотрудничества.

Об этом со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто пишет "Европейская правда".

"К этой встрече нужно относиться серьезно, чтобы она не была бессмысленной. Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях, для этого важны результаты заседаний комиссий... Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров стран", - сказал Петер Сийярто.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся встречи трех комиссий: по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества.

"Мы также договорились безотлагательно провести бизнес-форум украинских и венгерских компаний под эгидой наших министерств", - сказал Кулеба.

Сийярто также заявил, что Венгрия откажется от блокирования встреч по Украине в НАТО, как только "закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопрос языкового закона и закона об образовании были решены положительно для них".

Напомним, ранее посол Венгрии назвал три украинские реформы, ущемляющие права нацменьшинств. Речь шла о реформе образования, языковой и административной реформах.

Также мы писали о том, что ранее Кулеба заявлял, что Украина не изменит закон об образовании ради компромиссов с Венгрией.