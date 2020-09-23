Кабмин 23 сентября был заявлен как "экологический". В повестку дня внесли больше 20 пунктов, касающихся охраны окружающей среды - начиная от штрафов за нарушение пожарных норм и заканчивая торговлей квотами на парниковые газы и мониторингом выбросов.

Все предложенные документы правительство поддержало. При этом нардеп Леся Василенко, присутствовавшая на Кабмине, назвала некоторые из них "теорией на бумаге" и "пылью в глаза европейским партнерам", так как не предусмотрено финансирование на воплощение нововведений в жизнь. Скажем, на изменение системы мониторинга выбросов нужно 6,4 млн гривен, которые сейчас под вопросом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос о финансировании будет решаться позже - в процессе работы над бюджетом на следующий год.

Помимо экологических вопросов, Кабин согласовал показатели по осеннему военному призыву, уменьшив количество призывников на 1,5 тысячи, анонсировал больше 25 млн евро на жилье переселенцам и расставил все точки над "і" по своим зарплатам.

Как известно, не так давно Конституционный суд признал незаконными ограничения ограничения чиновничьих зарплат на время карантина (не больше 47 тысяч гривен). Но, как заявил Шмыгаль, и он и все правительств будет и дальше получать урезанные зарплаты — не больше пяти средних зарплат по стране. Это, якобы, принципиальная позиция правительства, а любая другая информация — не более чем "спекулятивные сплетни".

Шмыгаль также призвал министров проследить, чтобы во вверенных им ведомствах люди получали зарплаты, приемлемые, с учетом нынешней экономической ситуации в стране. То есть, по всей видимости зарплатный бан, если и снимут, то не для всех. Что и понятно в преддверии выборов.

Кабмин привлек скандал, связанный с заходом на наш рынок крупного российского интернет- ритейлера Wildberries, который, не успев открыться, начал продавать футболки с изображение Путина.

Правительство уже дало протокольное поручение относительно специальных санкции для этой интернет-площадки и похожих ресурсов, в том числе, предлагающих видеоконтент. Так что, суда по всему, стоит ждать новых запретов.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабин 23 сентября.

Что принял "экологический Кабмин"

С учетом повестки дня нынешний Кабмин действительно можно назвать экологическим — по охране окружающей среды и связанным с этим вопросам подали больше 20 проектов законов и правительственных постановлений.

Правда, немало экологических пунктов - чисто декларативные. Скажем, Украина присоединилась к Конвенции о Европейском институте леса.

Эта Конвенция, в частности, предусматривает научные исследования лесов. Дело, бесспорно, нужное. Но нашей стране следовало бы сначала решить проблему массовой и неконтролируемой вырубки, а уже потом выходить на новый уровень - научные исследования. Но по теме вырубки лесов никаких предложений не было.

В работу Гослесагентства внесут лишь одно изменение - там появится заместитель руководителя по цифровой трансформации. То же самое касается Государственного рыбного агентства.

Или еще один пункт "экологической" повестки дня - ратификация поправки к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат. Эта поправка прописывает обязательства властей проводить политику, нацеленную на противодействие изменениям климата в Карпатах. Но, как известно, изменения климата провоцирует в том числе, та же неконтролируемая вырубка лесов, которой наши власти никак не противостоят.

Более заметное влияние, по крайней мере, на работу предприятий, будет иметь закон о контроле промышленных загрязнений, проект которого также согласован в рамках экологического Кабмина.

Он предусматривает введение так называемые интегрированных разрешений для бизнеса. Это своего рода "три в одном" - разрешение по выбросам, водопользованию и управлению отходами. В Кабмине утверждают, что такие разрешения позволят лучше контролировать уровень ущерба для экологии от того или иного предприятия. А бизнесу будет проще получать одно разрешение вместо трех. Интегрированное разрешение будет стоить 15 минимальных зарплат (на сегодня - 75 тысяч гривен), планируется, что оно потребуется порядка 3,5 тысячам субъектов хозяйственной деятельности.

Также появилось решение о том, что в Украине запускается внутренний рынок торговли квотами на выбросы. Все эти пункты - из списка обязательств, которые взяла на себя наша страна по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Штрафы вырастут в десятки раз

Отдельный блок экологической повестки дня касался штрафов и усиления ответственности за те или иные нарушения.

Скажем, проникновение в Чернобыльскую зону без специального разрешения, и даже повреждение знаков радиационного загрязнения или ограждения зоны стало уголовным преступлением. Нарушителям грозит либо штраф от тысячи о 2,5 тысяч необлагаемых минимумов (17-42,5 тысяч гривен), либо срок от одного до трех лет.

Вывоз из зоны любой продукции растительного или животного происхождения (скажем грибов или ягод, которыми массово торгуют вдоль трасс) — это штраф от 17 тысяч до 42,5 тысяч гривен, что существенно выше, чем сейчас (850-1360 гривен).

Также существенно ужесточат наказание за нарушение противопожарной и техногенной безопасности.

Новый законопроект предусматривает, в частности, существенное повышение штрафов для должностных лиц и физлиц-предпринимателей, которые не обеспечили выполнений норм противопожарной безопасности в своих компаниях.

Если сейчас нарушителям светит штраф максимум до 170 гривен, то с принятием законопроекта он составит от 510 гривен до 8,5 тысяч.

В пояснительной записке указано, что нынешние копеечные штрафы практически не работают. Руководителю предприятия проще заплатить максимальный штраф в 170 гривен, чем тратиться на соблюдение противопожарной безопасности. В итоге при среднестатистической проверке фиксируется до 15 нарушений на каждом объекте.

Также растет число пожаров. За последние пять лет всего по стране зафиксировано около 353 тысяч пожаров, прямые убытки от которых составили около 116 млн гривен.

Штраф за ложный вызов аварийно- спасательной службы или Скорой помощи повысят с 3-7 необлагаемых минимумов до 200-600 (3,4-10,2 тысяч). Другим законопроектом, который Кабмин согласовал на этом же заседании, прописана обязанность должностных лиц допускать не предприятие проверяющих, а также ускорение рассмотрение дел о нарушении противопожарной и техногенной безопасности в судах.

Пока неясно как все это повлияет на количество пожаров в Украине. Но не исключено, после повышения штрафов вырастут и взятки за то, чтобы проверяющие "не заметили" нарушений.

Жилье для переселенцев

Кабмин анонсировал выделение 25,5 млн евро на жилье для переселенцев. Соответствующие договоренности были достигнуты с правительством Германии еще в июне этого года. Но для их ратификации требуется решение парламента.

Но Германия дает деньги не просто так. Соглашением предусмотрено освобождений от налогообложения товаров и услуг, которые будут ввозиться на территорию Украины в рамках данной программы.

То есть, дома будут строиться из немецких материалов.

Отмена пенсионного сбора с недвижимости

Украинцев, которые покупают свое первое жилье или стоят в очереди на улучшение жилищных условий, освободили от необходимости платить сбор в Пенсионный фонд. Чтобы получить льготу, нужно написать заявление, что вы ранее не приватизирвали и не приобретали жилье или его часть и получить выписку из Госреестра имущественных прав на недвижимость.

Сбор в ПФ на сегодняшний день составляет 1% от стоимости объекта недвижимости. Скажем, с квартиры в 50 тысяч долларов это 500 долларов. При этом полную сумму платят разве что с покупки жилья в новостройках. При приобретении на вторичке нередко указывают не реальную, а оценочную стоимость жилья, а она значительно ниже.

При этом уже на сегодняшний день действует льгота - можно получить возврат пенсионного сбора. Но для этого нужно обивать пороги ПФ. Как указано в пояснительной записке, необходимость принятия данного постановления обусловлена в том числе, большим количеством запросом на возврат средств. Поэтому пенсионный сбор для отдельных категорий решили вообще отменить.

Как отметил Денис Шмыгаль, отмена пенсионного сбора - это только первый шаг. Он пообещал также доступное ипотечное кредитование "ниже 10% годовых". Но вот когда оно появится - пока непонятно.

Деньги на коронавирусные тесты

По запросу Минздрава, Кабмин выделил дополнительные средств на ПЦР-тестирование украинцев. Как указано в пояснительной записке, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и потребностями в увеличении объемов тестирования.

Всего из бюджета выделили порядка 14,6 млн гривен, которые распределят по 12 лабораторным центрам Минздрава (Херсонский, Винницкий, Полтавский, Донецкий, Тернопольский, Харьковский и др.). В среднем каждый лабораторный центр получит по 1,25 млн. Эти деньги пойдут на закупку дополнительного оборудования, в частности, станции автоматической экстракции РНК (по 96 штук на лабцентр).

Осенний призыв

Кабмин утвердил количественные и финансовые показатели осеннего призыва. В этом году на службу призовут 13570 украинцев в возрасте от 18 до 27 лет. При этом 18-19 летние будут идти служить только по их письменному согласию (как уже писала "Страна", во время весенней кампании были попытки нарушить эту норму, в частности, призывали 18-летних абитуриентов).

В Вооруженные силы пойдет служить 7,5 тысяч человек, в транспортные подразделения - 600, в Нацгвардию 4970, в пограничный воска - 500 человек.

Общая численность призывников на 1,5 тысячи меньше, чем планировалось раннее, что позволит сэкономить 6,4 млн гривен. Всего призывная кампания потребует финансирования в объеме 58,3 млн гривен (4297 гривен на каждого призывника).

Что будет с имуществом должников

Кабмин предложил Раде дополнить закон об исполнительной службе новой статьей. В ней, в частности, указано, что запрещено при выполнении решений суда об обеспечении иска взыскивать средства или забирать имущество должника. Единственное, что допускается, - арест.

В пояснительной записке указано, что на сегодняшний день не редкость ситуации, когда суд в качестве обеспечения иска накладывает на имущество должника арест. Но истцы через исполнительную службу умудряются отчуждать это имущество. То есть, человек лишается своей собственности фактически еще до решения суда о том, виновен он или нет. Что приводит к нарушению прав лиц и нанесению им значительного ущерба.