В Ровенской области в поселке Полесское община Православной Церкви Украины выселяет священника УПЦ Степана Корольчука из собственного дома, где он проживает вместе с семьей более 20 лет.

Соответствующее видео опубликовал "Православный журналист" на своем Youtube-канале в среду, 23 сентября.

На нем видно, как к дому священника Свято-Михайловской общины УПЦ пришли представители общины ПЦУ и потребовали освободить его дом. Там, де живет семья Степана Корольчука, уже прописали священника ПЦУ, на это повлиял местный сельский голова.

Члены православной общины требовали освободить дом. "Пришли вас предупредить, устно пока. Если вы по-хорошему не освобождаете, мы освобождаем сами" - заявил один из активистов. Также сторонники ПЦУ добавили, что разрушат фанерную пристройку к стене дома, где община УПЦ после захвата их храма вынуждена теперь проводить богослужения.

"Мы будем делать ремонт, чтобы поселить своего батюшку. Поменяем окна на пластиковые, еще что-то, что посчитает нужным община. Мы не против, пусть они собираются, но пусть дом нашем батюшке отдадут и молятся, где хотят", - объяснила одна из женщин.

Отец Степан является настоятелем Свято-Михайловского прихода уже 25 лет, 20 из которых с семьей живет в церковном здании. Вместе со священником проживают пятеро его детей, два зятя и двое внуков.

Telegram-канал PavlovskyNews пишет, что конфликт в селе начался в 2019 году, когда община ПЦУ перерегистрировала на себя церковь, где до этого служили верующие Украинской православной церкви. После этих событий верующие ПЦУ служили в храме, а община УПЦ была вынуждена проводить богослужения в палатке - во дворе священника.

Представители ПЦУ грозились силой выдворить священника из дома, но местные правоохранители сообщили, что без решения суда не будут способствовать такому выселению. Суд по данному делу состоится в пятницу, 25 сентября.

Напомним, в прошлом году в селе Полесское сторонники ПЦУ захватили храм. Прихожане Свято-Михайловской общины рассказали, что захват произошел при содействии полиции и местных властей.

Также мы писали, как представители ПЦУ силой изгнали из храма священника УПЦ в селе Копытов Ровенской области.