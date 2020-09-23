В правительстве Украины определили порядок освобождения от уплаты пенсионного сбор при первой покупке или получении жилья.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телегарме.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья", – отметил глава правительства.

Во время заседания правительства 23 сентября он подчеркнул, что это решение является частью задачи, постановленной президентом Владимиром Зеленским о доступном жилье для украинских семей.

"Мы активно работаем над снижением ипотечных ставок кредитования на покупку жилья. Уже есть предложения, как и обещал президент, 10% и меньше для ипотеки", – добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее банкам запретили обманывать людей рекламой о бесплатных займах. "Страна" разбиралась, как это будет работать.

Ранее президент Зеленский пообещал додавить банковскую систему и дать ипотеку для каждого украинца под 10% годовых.