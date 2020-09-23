Кабмин решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк (Киев) на 6,8 млрд грн. Об этом стало известно во время заседания правительства в среду, 23 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Вашему вниманию предлагается проект постановления Кабинета министров по увеличению уставного капитала (…)Укрэксимбанка. По предложению Нацбанка Украины необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования на данный момент составляет 6,8 млрд грн", - сказал министр финансов Сергей Марченко, представляя проект решения.

Он уточнил, что с этой целью Министерство финансов поручается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на указанную сумму сроком на 15 лет с доходностью 9,3% годовых.

Марченко добавил, что проект решения вносится Минфином с учетом рекомендаций и продолжений Экспортно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

Как отмечал ранее председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, в августе шел диалог между правительством, банком и НБУ о докапитализации на сумму около 10 млрд грн. По его словам, докапитализация необходима банку из-за убытка, возникшего на фоне формирования резервов по кейсам, уточняя, что история некоторых из них достигает 10-12 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что работница Укрэксимбанка с 22-летним стажем покончила с собой после увольнения.

Также мы сообщали, что Кабмин отменил ограничения по зарплате топ-менеджерам Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка.