После громкого скандала с российской торговой площадкой Wildberries, которая продавала футболки с Путиным на территории Украины, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил Кабмину рассмотреть возможность введения санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают российскую продукцию.

Об этом в среду, 23 сентября, чиновник заявил во время заседания украинского правительства.

"Предлагается протокольное поручение Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продукции и российских сериалов, которые запрещены законом, вроде сервисов ivi.ru или видео library.ru", - сказал Ткаченко.

Напомним, 21 сентября украинские пользователи заметили, что на платформе Wildberries можно приобрести футболки и сувениры с изображениями портретов президента России Владимира Путина, генсека СССР Иосифа Сталина, книги для подготовки к ЕГЭ и другие товары.

Ранее мы подробно разбирались в этом скандале с российским онлайн-магазином.

Также "Страна" сообщала, что Минкульт готовит обращение к Apple и Google с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей.