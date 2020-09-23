Власти Германии отказались признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его инаугурацию.

Об этом говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, передает "DW".

"Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации", – цитирует издание слова Зайберта.

Также глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Твиттере, что секретная инаугурация Лукашенко не легитимизировала фальсификацию выборов и его статус главы страны.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа также признал, что выборы в Беларуси не были честными и свободными, а их результат – нелегален. "Никакая церемония – помпезная или секретная – не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзию законности", – заявил Науседа и призвал к проведению новых выборов.

Ранее "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что у Лукашенко нет легитимности возглавлять Беларусь. По словам Корчока, Лукашенко несет ответственность за нечестные и несвободные выборы.

Напомним, сегодня во Дворце Независимости в Минске прошла церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. О мероприятии не сообщалось заранее, хотя пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт обещала оповестить СМИ "ближе ко времени инаугурации".

При этом об инаугурации Лукашенко не знали даже в Кремле, который его всячески поддерживает.