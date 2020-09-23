Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как он напрямую общается с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Он заявил, что у него есть два основных канала общения с российским лидером.

Об этом он рассказал в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, полный текст которого публикует пресс-служба Офиса президента, в среду, 23 сентября.

"У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным - это и Нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы, - сказал он.

Также Зеленский напомнил, что разговаривал с президентом России в декабре 2019 года, и тогда они достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины.

"Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - подытожил Зеленский.

Ранее мы писали, что в конце июля Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации.

Также сообщали, что Путин просил президента Беларуси Александра Лукашенко "по-отечески" поговорить с главой Украины.