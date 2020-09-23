В Украине создали единый центр для координации операций по трансплантации
На заседании в среду, 23 сентября, Кабмин создал в Украине госучреждение, которое будет координировать деятельность учреждений здравоохранения, осуществляющих процедуры трансплантации.
Соответствующее распоряжение правительство приняло без обсуждения.
Так, "Украинским центром трансплантат-координации" будет управлять Министерство здравоохаренения. В пояснительной записке к распоряжению Кабмина сказано, что его задачей будет организационно-методическое руководство учреждениями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь с применением трансплантации и осуществляющими деятельность, связанную с трансплантацией.
Напомним, единая система по трансплантации органов заработает в Украине с 1 января 2021 года. Сейчас министерство работает над созданием сети центров трансплантации с тем, чтобы Украина вошла в перечень стран-лидеров по проведению таких операций.
Также мы публиковали список больниц Украины, где будут делать трансплантацию органов.