Высший антикоррупционный суд (ВАКС)наложил арест на часть имущества народного депутата Александра Юрченко, которого суд арестовал с возможностью внесения залога в три млн гривен за подозрение в коррупции.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора сообщают "Украинские новости", в среду, 23 сентября.

"Арест наложен, но пока не на все имущество", - сказал собеседник. Также он не уточнил, об аресте какого именно имущества идет речь.

По данным электронной декларации, Юрченко владеет частью квартиры, а также денежными средствами в сумме 50 тыс. долларов.

Напомним, на данный момент Юрченко продолжает находиться в СИЗО. Его подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма. Сам нардеп не признает свою вину.

Отметим, что 17 сентября фракция "Слуга народа" исключила народного депутата из своих рядов. Перед этим он написал заявление о выходе из фракции.

Также мы подробно писали об этом деле и о том, чем вообще известен приступивший закон "слуга народа".