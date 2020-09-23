Бомбардировщики США тренируются в Черном море. Фото: Pixabay

Около часа назад с севера на юг Одесской области прошли американские стратегические бомбардировщики B-52 Strstofortress. Их сопровождала пара истребителей Су-27 дежурного звена Воздушных сил Украины, базирующегося на одесском аэродроме "Школьный".

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Кроме того, над Черным морем в районе крымского побережья находятся сразу несколько самолетов НАТО - три RC-135, патрульный P-8 Poseidon и британский Sentinel R1.

Также в районе дельты Дуная сканирует пространство "летающая тарелка" E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражирует заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании, созданный на базе дальнемагистрального Airbus A-330.

По словам специалистов, такие полеты проводятся впервые за всю историю отношений Украины с партнерами из НАТО.

В течение дня американские бомбардировщики будут пролетать над украинскими городами. 

ВВС США тренируются над Черным морем. Скриншоты Думская

ВВС США тренируются над Черным морем. Скриншоты Думская

Напомним, совместные военные учения Fiction Urchin проходят уже несколько дней. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку специальных операций Великобритании.

Ранее около 12:30 в небе Киева были замечены американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США. 

Позже посольство США призвало киевлян помахать рукой американским военным конвертопланам, пролетевшим над столицей

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