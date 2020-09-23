Около часа назад с севера на юг Одесской области прошли американские стратегические бомбардировщики B-52 Strstofortress. Их сопровождала пара истребителей Су-27 дежурного звена Воздушных сил Украины, базирующегося на одесском аэродроме "Школьный".

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Кроме того, над Черным морем в районе крымского побережья находятся сразу несколько самолетов НАТО - три RC-135, патрульный P-8 Poseidon и британский Sentinel R1.

Также в районе дельты Дуная сканирует пространство "летающая тарелка" E-3CF системы АВАКС, а над Затокой барражирует заправщик Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании, созданный на базе дальнемагистрального Airbus A-330.

По словам специалистов, такие полеты проводятся впервые за всю историю отношений Украины с партнерами из НАТО.

В течение дня американские бомбардировщики будут пролетать над украинскими городами.

Напомним, совместные военные учения Fiction Urchin проходят уже несколько дней. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку специальных операций Великобритании.

Ранее около 12:30 в небе Киева были замечены американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.

Позже посольство США призвало киевлян помахать рукой американским военным конвертопланам, пролетевшим над столицей