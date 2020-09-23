Во Львовской области злоумышленники воровали нефть через врезку в трубопроводе "Дружба".

Об этом в среду, 23 сентября, информирует Офис генпрокурора Украины.

"При проведении неотложных обысков в Стрыйском районе Львовской обнаружена деятельность нелегального стационарного нефтеперегрузочного комплекса. Минизавод расположен в нескольких километрах от несанкционированной врезки в нефтепровод "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" и осуществлял выкачивание и похищение нефти в промышленных масштабах", - говорится в сообщении.

Процесс транспортировки похищенной нефти спецавтомобилями к местам продажи был задокументирован правоохранителями.

"Изъяты транспортные средства, техника, оборудование и другие орудия совершения преступления, а также около 150 тонн нефтепродуктов. Устанавливается сумма ущерба, причиненного в результате врезки в нефтепровод", - добавили в Офисе генпрокурора.

Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, готовится сообщение о подозрении злоумышленникам по (ч.2 ст.292 , ч.5. 185 УК Украины).

Напомним, подобное преступление было зафиксировано два года назад на участке того же трубопровода "Дружба" во Львовской области.

В мае этого года "Укртранснафта" сообщила, что сотрудниками компании была ликвидирована незаконная врезка в магистральный нефтепровод в том же регионе.