"Лукашенко ушел на пенсию". Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после тайной инаугурации Александра Лукашенко объявила себя единственным лидером народа Беларуси.
Соответствующее заявление обнародовано 23 сентября в Telegram-канале "Пул Первой".
По мнению Тихановской, тайная инаугурация Александра Лукашенко - это попытка признать себя легитимным, которая "привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал".
"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", - сказано в заявлении.
Также, по словам Тихановской страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы.
Напомним, после тайной инаугурации Лукашенко оппозиция призвала белорусов к бессрочным акциям протеста.
Также мы писали о том, что инаугурация проходила 23 сентября в тайте и в тесном кругу.