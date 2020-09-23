Сегодня, 23 августа, в Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Он принес присягу и таким образом вновь официально стал президентом Беларуси.

Мероприятие было секретным - не анонсировалось заранее, хотя и прошло в торжественной обстановке во Дворце Независимости. Были приглашены несколько сотен человек - в основном высокопоставленные чиновники. А вот журналистам аккредитоваться даже не предлагали.

Вскоре после инаугурации последовала реакция. Участвовавшая в выборах Светлана Тихановская провозгласила себя единственным лидером, "избранным народом". Относительно Лукашенко она сказала, что тот, по ее мнению, с сегодняшнего дня ушел на пенсию. А оппозиция собрала в Минске новые акции протеста, которые силовики разогнала водометами.

Власти Украины были одними из первых, кто сделал заявление. В МИД отметили, что организовали срочное совещание, на котором определят официальную позицию. Но пока ее еще не определили.

Германия, Литва, Латвия, Словакия и Чехия сообщили, что не признают Александра Лукашенко президентом. Отдельно дипломаты высказали возмущение из-за того, что торжество держалось в тайне.

"Страна" рассказывает, как прошла инаугурация, подробную реакцию, а также анализирует ее значение.

Как прошла инаугурация Лукашенко

О том, что в Минске проходит инаугурация Александра Лукашенко, стало известно за несколько мгновений до ее начала. Заранее, как водится, мероприятие вообще никак не анонсировалось. Вероятно, чтобы в столице страны не собрались акции в знак протеста против утверждения Бацьки в должности, которые в итоге начались.

Журналистам лишь удалось снять видео, как кортеж Лукашенко едет на секретную инауругацию.

Текст присяги на государственном телеканале вместо Лукашенко зачитала ведущая новостей. Сюжет об инаугурации занял всего две минуты, а кадров с места событий и прямую трансляцию не показали.

В самом же Дворце Независимости места первом ряду заняли сыновья Лукашенко: Виктор, Дмитрий и младший Николай (на фото ниже - трое мужчин справа, сидящие между женщинами).

Сыновья Лукашенко на инаугурации 23 сентября 2020 года. Фото: Белта

Лукашенко принес присягу на белорусском языке, подписал ее, после чего выступил с речью. Отдельно он высказался об экономике и социальной политике. Касательно политической ситуации и настроений части граждан Бацька говорил как бы между строк.

Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента. Фото: Белта

Акт об избрании Лукашенко президентом за его подписью. Фото:Белта

Бацька заявил, что важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям: "У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости".

Акцентировал внимание, что проходит работу над новой Конституцией (к этому Лукашенко склоняет Путин; к конституционной реформе могут прилагаться и перевыборы президента, - Ред.) Но тут же добавил, что "единственная формула выживания - верность курсу", что можно прочесть как продолжение его пребывания у власти.

"Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей. Основа нашего развития - воля народа, которая проявляется здесь, в своей стране. И мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию..." - отметил Александр Лукашенко.

По словам Бацьки, 2020 год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период, но без революции. "Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну".

Лукашенко высказал мнение, что долгое время белорусы воспринимали свою независимость как данность, ведь она досталась легко и неожиданно: "Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ".

Реакция Украины, России и стран ЕС

Первыми инаугурацию Лукашенко прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, у Путина не знали о запланированном мероприятии. При этом пресс-секретарь Путина не исключил, что президент РФ позвонит сегодня Бацьке, чтобы поздравить с официальным вступлением в должность.

Украинская реакция тоже была незамедлительной. В МИД Украины заявили, что проведут срочные совещания и консультации относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы определиться с позицией.

"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол Союзного государства РФ, которое полностью поддерживает Лукашенко. Поэтому в отношении оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко мы будем проводить срочные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию," - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, официальный Киев выжидал более месяца после выборов в Беларуси, чтобы озвучить свою позицию. Она была закреплена в постановлении, принятом Верховной Радой 15 сентября. Впрочем, из нее не следует, что украинская власть не признает белорусские выборы, а Лукашенко - президентом. Но прямо об этом не говорится.

Более категоричную позицию сегодня повторно высказали МИД и представили ряда стран, входящих в Евросоюз. На момент подготовки материала Лукашенко не признали президентом Латвия и Литва, Чехия, Германия, Словакия.

"Выборы президента Белоруссии не были свободными и честными. Поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко. Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу", - заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал: "То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности - очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. Выборы были не свободные и не демократические".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил: "Тайная "инаугурация" Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси".

Официальную позицию высказал президент Литвы Гитанас Науседа: "Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония - помпезная или тайная - не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ".

Со специальным заявлением выступил глава МИД Словакии Иван Корчок: "Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми".

Реакция белорусской оппозиции

Оперативно после инаугурации Лукашенко выступила Светлана Тихановская, которая принимала участие в выборах президента и вскоре покинула страну.

По мнению Тихановской, тайная инаугурация Александра Лукашенко - это попытка признать себя легитимным, которая "привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал".

"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", - отметила Светлана Тихановская.

Также, по словам политика, страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы.

Видеоролик с обращение Тихановской об инаугурации размещен на YouTube-канале Координационного совета оппозиции.

Телеграм-канал Nexta, с помощью которого курируют протесты в Беларуси, анонсировал на вечер 23 сентября протест. Оппозиционеры призвали выходить на улицы, блокировать дороги, создавать пробки. А на воскресенье, 27 сентября, они заготовили "настоящую народную инаугурацию избранного президента".

В своем сообщении Nexta не называет Лукашенко по имени, пишут - "крысиный король". К своему посту о митингах они прикрепили фото белой крысы с усами, ее лапки и зубы красные - видимо, подразумевается, что это кровь. Крыса в короне изображена на фоне государственного флага Беларуси, который оппозиционеры не признают, отдавая предпочтение бело-красно-белому.

Вечером эти митинги начались. По данным СМИ, не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко на улицы Минска вышли 5-7 тысяч человек.

На момент подготовки материале ГУВД Мингорисполкома сообщала о задержании более десяти человек. Людей "принимают" у Дворца спорта на Октябрьской площади, проспекте Победителей, улице Кальварийской. Ряд других перекрыты сотрудниками полиции.

Частично ограничена работа метро - станция Немига закрыта на вход и выход. В Минске серьезно замедлилась работа мобильного Интернета. Закрыли главный вход в ТЦ "Галерея", который находится неподалеку от стелы Независимости.

Силовики применили против протестующих водометы в разных частях города.

Когда протестующие попытались отбить одного из задержанных, силовики распылили перцовый газ.

Помимо применения спецтехники видно, что ОМОН и силовики без опознавательных знаков разгоняли людей достаточно жестко. Есть раненые.

По данным журналистов, пострадали минимум два человека, среди них пожилая женщина. Протестующие отнесли ее на обочину и вызвали "скорую помощь". Другая женщина также сидит на обочине с разбитой головой.

В это же время на фото с места событий видно, что силовики оказывают помощь травмированным - бунтуют их травмы.

Nexta опубликовал сообщение о том, что всех районах Минска сотни человек стоят в цепях солидарности.

"Выходите на трассы, чтобы не дать проехать технике карателей и тем самым помочь протестующим мобилизовать силы в местах массовых протестов", - призывал телеграм-канал.

В тоже время, общее число протестующих сейчас намного меньше, чем в первые дни после выборов (не говоря уже о традиционных воскресных маршах протеста), что позволяет силовикам быстро рассеивать скопления людей.

По итогам сегодняшних акций можно будет понять - даст ли инаугурация Лукашенко новый стимул для протеста или же они продолжать постепенно затухать.