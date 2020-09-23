Министерство иностранных дел Украины проведет срочные совещания и консультации относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы определиться с позицией Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время поездки на Закарпатье в среду, передает "Укринформ".

"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол Союзного государства РФ, которое полностью поддерживает Лукашенко. Поэтому в отношении оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко мы будем проводить срочные совещания и консультации, чтобы определить нашу позицию," - сказал Кулеба.

При этом министр отметил, что Украины имеет четкую позицию относительно событий в Беларуси.

"Выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня стало известно, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Впервые его инаугурацию не анонсировали заранее, что стало неожиданностью для журналистов и белорусской общественности. Также, согласно закону "О Президенте Республики Беларусь", церемония принесения присяги должно транслироваться по телевидению и радио. Однако белорусские оппозиционные СМИ сообщают, что госканалы во время инаугурации показывали сериалы.

Как сообщалось, после этого оппозиция призвала белорусов к бессрочным акциям протеста.