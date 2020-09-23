В среду, 23 сентября, недалеко от военной базы "Эль-Джуфра" в центральной части Ливии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились наемники российской ЧВК "Вагнер".

Об этом со ссылкой на анатолийское агентство новостей сообщает "Интерфакс".

Так, по их данным, пресс-секретарь командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерал Абдулхади Дырах заявил о крушении вертолета и о том, что на борту находились бойцы российской ЧВК "Вагнер". Сообщается, что при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.

Официальной информации по этому поводу нет.

Ранее мы сообщали, что в России разбился вертолет, упав с высоты 20 метров. Погибли все четыре человека на борту.

Также писали, что подобная трагедия произошла ранее и под Москвой. Тогда тоже рухнул военно-транспортный вертолет Ми-8, весь экипаж также погиб.