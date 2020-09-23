Словакия не признает Александра Лукашенко, который сегодня неожиданно инаугурировался в Минске, легитимным президентом Беларуси.

Об этом в среду, 23 сентября, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в своем Twitter.

"Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми", - заявил дипломат.

Он также добавил, что Словакия "стоит на стороне граждан Беларуси".

Ранее мы писали, что сегодня во Дворце Независимости в Минске прошла церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. О мероприятии не сообщалось заранее, хотя пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт обещала оповестить СМИ "ближе ко времени инаугурации".

Примечательно, что о сегодняшней инаугурации Лукашенко не знали даже в Кремле.

В свою очередь Европарламент принял резолюцию, согласно которой Александр Лукашенко перестанет считаться президентом Беларуси и представителем белорусского народа со дня окончания его действующей каденции, а именно с 5 ноября.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.