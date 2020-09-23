В Житомирской области археологи раскопали древний город времен Киевской Руси. Древнее поселение смогло уцелеть благодаря остаткам кирпичной кладки. Вероятно, в нем находилась церковь.

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов на своей странице в Facebook.

"Археологи, обследовавшие место находки Городницкого клада под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси. Он "потерялся" просто в Городнице. Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города", – написал ученый.

Отмечается, что древняя Городница имела две линии обороны - валы. Также там были созданы специально подготовленные оборонительные крутые склоны.

Кроме того, учен нашли небольшие фрагменты обожженной глины, напоминающее о плинфе – кирпичах княжеских времен.

"Перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего, церкви)", – добавил Алферов.

Напомним, ранее археологи раскопали дом украинских богачей XI века. Нашли обручальное кольцо и игры из позвонков животных.

Также сообщалось, что под Житомиром археологи вытащили из реки редкую древлянскую лодку.