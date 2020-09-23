Появилось видео полета американских конвертопланов CV-22B Osprey, которые в среду, 22 сентября, пролетали над столицей Украины. Их заметили над Почтовой площадью в центре Киева. Полет проходил в рамках учений Сил специальных операций "Fiction Urchin".

Соответствующее видео опубликовал PavlovskyNews на своей странице в Facebook.

Также американские самолеты пролетали около арки Дружбы народов и вдоль реки Днепр. Видео их полета успел зафиксировать Валерий Рябых.

На официальной странице посольства США украинцам предложили помахать рукой самолетам CV22B, когда они будут пролетать. Также самолеты пролетели над Запорожьем, Черкассами, Днепром, Херсоном и Полтавой.

Ранее мы писали, что в понедельник, 21 сентября, началась полевая фаза украинско-американских военных учений "Rapid Trident - 2020". В ходе учений военные практиковались выявлять самодельные взрывные устройства, разрабатывать и отрабатывать поисково-блокировочные действия.

Также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отправился сегодня в Николаевскую область наблюдать за первым пуском американских ракет Javelin.