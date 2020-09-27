Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 27 сентября. Этот 10-й лунный день в знаке зодиака Водолей будет благоприятным для творческой деятельности и самообразования, а также любви и духовных поисков. Любое дело будет продвигаться на ура, а неприятные события будут маловероятными и не принесут ощутимого вреда.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны проявят себя настоящими ораторами-импровизаторами и шутниками-заводилами в компании. Вам будет по силам не только смотивировать окружающих на достижения, но и поднять им настроение. Эмоции выходного дня подарят вам самим энергию на следующую неделю, которая позволит выдерживать конкуренцию в вашей профессии.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцы смогут добиться успеха, если проявят гибкость и дружелюбие. Звезды советуют вам умерить эгоистические проявления. Благодаря врожденному чувству вкуса представителей знака может увлечь хобби, связанное с красотой и искусством. В будущем оно может принести финансовые дивиденды.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам будет важно получить информацию, которая касается вас и близких. Звезды советуют вам почерпнуть мудрость не только из книг или интернета, но и обратиться к экспертам в нужной вам области. Найдя ответы на все свои вопросы, желательно не хвататься за все подряд, а применять рекомендации на практике постепенно.

Рак (22.06 - 22.07)

Первостепенными для Рака станут сегодня понятия откровенности и эмоциональности. Не скрывайте свои чувства от окружающих. Доверие и любовь в вас могут зародиться в том числе, если вы проявите искренность и поделитесь своими переживаниями. Конечно, в любых проявлениях важна мера, поэтому старайтесь не выходить из себя, пытаясь донести собеседнику свои мысли.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам захочется почувствовать себя настоящими гедонистами. Вы наслаждаетесь ничегонеделанием, с легкостью заводите новых знакомых и возлюбленных, позволяете себе дорогие развлечения и получаете удовольствия в виде вкусной еды и выпивки. Чем такой образ жизни вскоре обернется, вас не сильно интересует. Радует только то, что вы не чувствуете себя тунеядцем, и это прекрасно!

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девы проведут спокойный день и помогут конкретными вещами своим близким. Все чувства будут достаточно приземленными, а личные проблемы захочется решать по мере их поступления. И это самое верное решение. Самыми главными талантами сегодня станут ваша отличная память, исполнительность и практичность, что заметно выделяет вас на фоне остальных.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы смогут себя подать в выгодном свете за счет своего умения выявлять одаренных людей в своем обществе и оценивать чужие таланты по достоинству. Сегодня вы проявите себя приверженцами классики, тонкими ценителями красоты и знатоками искусства, а еще умелыми переговорщиками и прекрасными дипломатами. Звезды советуют вам не вести переговоры за спиной и не играть в одни ворота, помня про искусство компромисса и такт.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам в тысячный раз захочется переписать наново свою жизнь, изменить внешность или стиль в одежде, заняться новым направлением деятельности или затеять ремонт в доме. Звезды советуют вам хоть в чем-то полюбить консерватизм, чтобы снизить градус беспокойства. Не пытайтесь во всем докапываться до правды. Лучше возьмите отпуск, чтобы отдохнуть с любимыми людьми.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Похвально стремление Стрельцов решать многие проблемы самостоятельно, не терять самообладание и не изменять себе даже тогда, когда все идет кувырком. Вы остаетесь в душе авантюристом, способным на широкие жесты и безграничную щедрость. Звезды советуют вам проанализировать все свои цели и выбрать одну, к которой вы и будете стремиться. При этом старайтесь думать о качестве, а не количестве выполненных дел.

Козерог (22.12 - 20.01)

В желании добиться результата многие представители знака Козерога могут проявлять несдержанность и агрессию, буквально идти по головам, не обращая внимания на чувства окружающих. Такая кардинальность и завышенный перфекционизм может вылиться в пессимизм и неправильную оценку собственных возможностей. Звезды советуют вам выбрать себе дело по душе и не ждать благодарности от коллег.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеи традиционно ярко и открыто будут проявлять себя в коллективе. Правда, звезды указывают на вашу стеснительность и молчаливость там, где нужно обозначить свою позицию и, наоборот, эмоциональность в случаях, где следовало бы промолчать. Такая неоднозначность в поведении может ставить вас в неловкие ситуации и мешать вам достигать успеха.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы очень часто стремятся к поставленной цели со всей самоотверженностью, решимостью и невероятной самоотдачей. Однако звезды спешат напомнить вам, что в выходной день лучше посвятить время работе над собой и проработке своих кармических проблем. Например, сегодня можно осознать, что любовь не бывает идеальной, а посему лучше не пытаться превозносить это чувство.