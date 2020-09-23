Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что европейские партнеры должны дать "четкую перспективу" полноправного членства Украины в ЕС.

Об этом глава государства рассказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, передает Офис президента.

Так, президент отметил, что ЕС является ключевым партнером Украины в вопросах восстановления суверенитета, территориальной целостности и поддержки реформ. Кроме того, Евросоюз еще и главный торговый партнер, доля которого во внешней торговле Украины превышает 40%.

"Однако Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы - европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза (...) Мы хотим получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины. Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления", - заявил Зеленский.

Он добавил, что на данный момент Украина работает над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции с Евросоюзом. Также президент заявил о стремлении украинских властей адаптировать торговую часть Соглашения к современной экономической ситуации в мире.

Ранее мы писали, что действующий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в 2019 году, будучи министром по евроинтеграции, заявил, что в ЕС даже не задумываются над вопросом вступления Украины.

Также "Страна" приводила заявление посла ЕС в Украине касательно возможной угрозы потери Украиной безвиза из-за ситуации вокруг НАБУ.