Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова.

Об этом он сообщил, в среду, 23 сентября, в своем Телаграм-канале.

"Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы", - написал Добкин.

При этом бывший нардеп заявил, что пока не будет рассказывать о мотивах и причинах своего решения.

"Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков. Всё остальное завтра расскажу Максу Назарову в эфире телеканала НАШ", - написал экс-губернатор.

Стоит отметить, что в июне Михаил Добкин заявлял, что намерен баллотироваться в мэры Киева на предстоящих выборах.

Напомним, сегодня стало известно, что действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес снова будет баллотироваться в мэры.

Добкин был мэром Харькова в 2005-2010 годах. Кернес был членом его команды и после того как в 2010 году Добкин стал губернатором, Кернес пошел на выборы и стал мэром города.

В последние годы отношения между двумя бывшими соратниками были не очень теплыми.

"Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков. Его заявления не шли на пользу городу. Он просто сидел в Твиттере и участвовал во всей этой “срани”, извините, как умел. Я ему говорил, что нас ассоциируют вместе, и если он собирается делать какое-то ключевое заявление, например, то пускай сначала у меня спросит, хочу ли я в этом участвовать", - сказал Кернес в интервью "Стране" в ноябре прошлого года.

По его мнению, блогерская деятельность сделала из Добкина другого человека.

"Это был не Миша для меня, а какой-то другой человек. У нас сохранились личные отношения", - рассказал глава Харькова.

Отметим, что Геннадий Кернес лечится сейчас от коронавируса в немецкой клинике. Однако, по словам его пасынка Родиона Гайсинского, состояние мэра уже улучшается и его готовят к выписке.