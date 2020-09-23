В Министерстве внутренних дел Украины заявили о том, что в среду, 23 сентября, хакеры взломали сайт Нацполиции. В результате на интернет-ресурсах областных управлений полиции сегодня была размещена недостоверная информация.

Об этом пресс-служба МВД сообщила в Telegram-канале.

Так, по данным ведомства, несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции произошло 23 сентября в 11:45. Сейчас ресурс временно отключен. Специалисты занимаются устранением технических неполадок.

"Следите за социальными сетями полиции, где будут публиковаться новости", - сказано в сообщении.

Напомним, "Страна" уже писала о том, что сегодня на cайте Херсонского облаcтного управления Нацполиции появилась информация о гибели на военном полигоне Олешковcкого района американских военных. А позже в Нацполиции объявили, что это фейк, который на ресурсе разместили хакеры.

Также мы писали о том, что минувшим летом хакеры за неделю совершили почти тысячу кибератак на органы госвласти Украины.