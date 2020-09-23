Российский фрегат столкнулся с датским гражданским судном в проливе между Балтикой и Атлантическим океаном. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Уточняется, что в инциденте участвовал малый противолодочный корабль "Казанец", при столкновении с судном-рефрижератором он получил пробоину. Столкновение произошло в условиях плохой видимости, корабль своим ходом возвращается на базу. О пострадавших не сообщается.

Также информацию о столкновении подтвердили Вооруженные силы Дании, официально сообщив о столкновении российского фрегата со шведским гражданским грузовым судном ICE ROSE в проливе у Эресуннского моста между Балтикой и Атлантическим океаном. По предварительным данным, инцидент произошел из-за густого тумана, информация о пострадавших не поступала. Вооруженные силы королевства следят за ситуацией. На месте находится патрульное судно. Кораблю ICE ROSE оказывается поддержка.

Ранее "Страна" писала о том, что российские ракетоносцы Ту-160 прошли над Балтикой в сопровождении иностранных истребителей.

Также мы сообщали, что рухнувший во время учений российский Су-30 был случайно сбит другим самолетом.