Учения "Объединенные усилия" под Херсоном. Фото Минобороны Украины

Сегодня на cайте Херсонского облаcтного управления Нацполиции появилаcь скандальная информация. Полицейские сообщили, что на военном полигоне Олешковcкого района погибли американские военные советники.

Это произошло в ходе попадания в бункер артиллерийского снаряда. Всего погибших восемь. 

Однако позже полицейские ее опровергли. И заявили, что размещенная на их же сайте информация - фейк. 

Нацполиция после этого заявила, что произошло "несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. 

Сайт Национальной полиции Украины временно отключен". 

Сайт ведомства сейчас недоступен. 

Отметим, что на территории Херcонcкой облаcти проходят учения "Объединенные уcилия – 2020" при учаcтии военных НАТО. Там сегодня ожидают Владимира Зеленского. 

Сегодня также сообщалось о фейковой информации об аварии на Ровненской АЭС

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться