Нацполиция сообщила о гибели военных советников США под Херсоном. А потом заявила о взломе сайта
Сегодня на cайте Херсонского облаcтного управления Нацполиции появилаcь скандальная информация. Полицейские сообщили, что на военном полигоне Олешковcкого района погибли американские военные советники.
Это произошло в ходе попадания в бункер артиллерийского снаряда. Всего погибших восемь.
Однако позже полицейские ее опровергли. И заявили, что размещенная на их же сайте информация - фейк.
Нацполиция после этого заявила, что произошло "несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация.
Сайт Национальной полиции Украины временно отключен".
Сайт ведомства сейчас недоступен.
Отметим, что на территории Херcонcкой облаcти проходят учения "Объединенные уcилия – 2020" при учаcтии военных НАТО. Там сегодня ожидают Владимира Зеленского.
Сегодня также сообщалось о фейковой информации об аварии на Ровненской АЭС.