В среду, 23 сентября, в сети появилась информация о том, что на Ровенской АЭС произошел выброс радиоактивных веществ. Сообщалось, что из-за этого на 3-м энергоблоке АЭС в городе Вараш был введен режим чрезвычайной ситуации и проводись добровольная эвакуация жителей из 30-километровой зоны вокруг станции.

Об этом проинформировало издание "Ровенские новости", ссылаясь на Варашский городской совет.

Скриншот: "Ровенские новости"

Однако пресс-служба станции на своей странице в Facebook опровергла эту информацию и назвала ее "фейковой". Сейчас станция работает в штатном режиме, выброса радиации не было.

"В связи с распространением в интернете дезинформации относительно нештатной ситуации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей города-спутника, сообщаем, что по состоянию на 12:30 энергоблоки №№1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.

Ранее мы писали, что у шестерых сотрудников РАЭС была подтверждена коронавирусная инфекция.

В связи с этим "Страна" выяснила, как на этом важном стратегическом объекте обстоят дела с соблюдением карантина.